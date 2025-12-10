خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی بدر عبدالعاطی و روبیو

وزرای خارجه مصر و آمریکا تلفنی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الاهرام، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر در تماسی تلفنی با «مارک روبیو»، وزیر خارجه آمریکا بر تقویت امنیت و ثبات در منطقه و ضرورت اقدام در راستای حقوق بین‌الملل برای حفاظت از «امنیت آبی» خود تأکید کرد.

 بدر عبدالعاطی در این مکالمه تلفنی ضمن ابراز افتخار مصر به شراکت راهبردی طولانی‌مدت دو کشور و منافع مشترک حاصل از آن، بر تمایل قاهره برای ادامه هماهنگی نزدیک با دولت آمریکا با هدف کمک به تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه در این مرحله حساس تاکید کرد.

دو طرف همچنین در این گفت‌وگوها، اهمیت افزایش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر آمریکا به بازار مصر را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

