به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ولادیسلاو کوسینیاک کامیش»، وزیر دفاع لهستان، اعلام کرد که ورشو در حال مذاکره برای تحویل آخرین گردان هوایی جنگنده‌های میگ-۲۹ باقی‌مانده در نیروی هوایی لهستان به اوکراین است.

کامیش در یک برنامه رادیویی در لهستان گفت: «هواپیماهای میگ ما به پایان عمر خدمتی خود نزدیک می‌شوند و خدمتشان در ارتش لهستان رو به پایان است. ما در حال مذاکره با طرف اوکراینی برای تحویل این جنگنده‌ها هستیم».

وی ادامه داد: «مذاکرات ادامه دارد و ما مصمم هستیم که این امر را در اسرع وقت اجرایی کنیم».

لهستان پیش از این ۱۰ فروند میگ-۲۹ به اوکراین تحویل داده بود.

