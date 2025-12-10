ورشو:
در حال مذاکره برای تحویل جنگندههای میگ-۲۹ به کییف هستیم
وزیر دفاع لهستان اعلام کرد که این کشور در حال مذاکره برای تحویل آخرین گروه از جنگندههای میگ به اوکراین است.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ولادیسلاو کوسینیاک کامیش»، وزیر دفاع لهستان، اعلام کرد که ورشو در حال مذاکره برای تحویل آخرین گردان هوایی جنگندههای میگ-۲۹ باقیمانده در نیروی هوایی لهستان به اوکراین است.
کامیش در یک برنامه رادیویی در لهستان گفت: «هواپیماهای میگ ما به پایان عمر خدمتی خود نزدیک میشوند و خدمتشان در ارتش لهستان رو به پایان است. ما در حال مذاکره با طرف اوکراینی برای تحویل این جنگندهها هستیم».
وی ادامه داد: «مذاکرات ادامه دارد و ما مصمم هستیم که این امر را در اسرع وقت اجرایی کنیم».
لهستان پیش از این ۱۰ فروند میگ-۲۹ به اوکراین تحویل داده بود.