به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان اطلاعات نظامی اوکراین (HUR) اعلام کرد که واحد عملیات ویژه این نهاد یک سامانه پدافندی روسیه از نوع «بوک–ام۳» (Buk-M3) را در منطقه زاپوریژیا – تحت کنترل نیروهای روسی – منهدم کرده است. HUR همچنین تصاویر مربوط به این حمله که در ۶ دسامبر انجام شده را منتشر کرد.

به گفته این نهاد، نیروهای عملیات ویژه ارتش اوکراین( بریماس) این سامانه موشکی زمین‌به‌هوا را ردیابی کرده و در نزدیکی روستای سفیاتوترویتسکه در زاپوریژیا هدف قرار داده‌اند.

روزنامه فرانسوی لوپاریزین که این خبر را به نقل از منابع رسانه‌ای اوکراین منتشر کرده، یادآور شده است که این نخستین بار نیست که نام واحد «بریماس» در صدر اخبار قرار می‌گیرد و این عملیات را «ضربه‌ای قوی و سنگین به روسیه» توصیف کرده است.

براساس آنچه این روزنامه از سازمان اطلاعات اوکراین نقل می‌کند، یگان ویژه پهپادی ارتش اوکراین طی دو هفته گذشته هشت هدف روسی را در شبه‌جزیره کریمه منهدم کرده است.

مدیریت اطلاعات نظامی اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد: روند نظام‌مند خلع سلاح شبه‌جزیره اشغالی را ادامه می‌دهیم و از جمله دستاوردهای اخیر، انهدام یک بمب‌افکن سوخو–۲۴ و نیز یک پهپاد اوریون بوده است.

لوپاریزین به نقل از وب‌سایت «یونایتد ۲۴» – متخصص در امور دفاعی-گزارش داده است که نابودی سامانه Buk-M3 شاید مهم‌ترین موفقیت اخیر نیروهای اوکراینی باشد، چرا که ارزش این سامانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. این سامانه دفاع هوایی میان‌برد یکی از پیشرفته‌ترین تجهیزات دفاعی روسیه برای رهگیری هواپیماها، موشک‌های کروز و پهپادها به شمار می‌رود.

سامانه پدافندی بوک–ام۳ قادر است هم‌زمان ۳۶ هدف را رهگیری کند و برد موثر آن حدود ۷۰ کیلومتر است. این سامانه جدیدترین نسخه از خانواده بوک است که توسعه آن از دهه ۱۹۷۰ در اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد.

لوپاریزین در ادامه می‌نویسد که نسخه‌های مختلف سامانه پدافندی بوک که در خطوط مقدم مستقر هستند، در ماه‌های اخیر به یکی از اهداف اصلی حملات اوکراین تبدیل شده‌اند. کی‌یف در پایان نوامبر اعلام کرده بود که حدود ۶۰ میلیون دلار از تجهیزات دفاع هوایی روسیه را منهدم کرده است. همچنین نیروهای اوکراینی با استفاده از سامانه‌های بدون‌سرنشین موفق شده‌اند مدل‌های بوک–ام۱، نسخه ارتقایافته بوک–ام۲ و یک سامانه تور–ام۲ را نیز از کار بیندازند.

انتهای پیام/