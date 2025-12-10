خبرگزاری کار ایران
زخمی شدن یک جوان فلسطینی در جنوب غزه طی‌حمله پهپادی
یک فلسطینی بر اثر ترکش بمبی که توسط یک پهپاد اسرائیلی که تجمع غیرنظامیان را در نزدیکی میدان بنی سهیلا، در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داده بود، زخمی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک فلسطینی بر اثر ترکش بمبی که توسط یک پهپاد اسرائیلی که تجمع غیرنظامیان را در نزدیکی میدان بنی سهیلا، در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داده بود، زخمی شد.

منابع پزشکی گزارش دادند که «جوان جهاد ملاحی محمود ابوشاب (۳۷ ساله) پس از زخمی شدن بر اثر ترکش بمبی که توسط یک کوادکوپتر در میدان بنی سهیلا در شرق خان یونس شلیک شده بود، به بیمارستان ناصر در خان یونس منتقل شد.

این منابع بدون ارائه جزئیات بیشتر، جراحت این جوان را متوسط ​​توصیف کردند.

