۱۹ کشته و ۱۶ زخمی در پی فروریختن دو ساختمان در مراکش

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های محلی در مراکش اعلام کردند که پس از فروریختن دو ساختمان در این کشور در ساعات ابتدایی امروز -چهارشنبه- دست‌کم ۱۹ تن کشته و ۱۶ تن نجروح شدند.

یک خبرگزاری رسمی به نقل از مقامات محلی گزارش داد که دو ساختمان ۴ طبقه که ۸ خانواده در آن زندگی می‌کردند، در شهر «فاس»، فرو ریخت.

تاکنون علت این حادثه فاش نشده است.

به گزارش رسانه‌ها مصدوم‌ها به بیمارستان منتقل و خانه‌های اطراف برای عملیات جست‌وجو و نجات تخلیه شدند.

