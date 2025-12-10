خبرگزاری کار ایران
۱۹ کشته و ۱۶ زخمی در پی فروریختن دو ساختمان در مراکش

کد خبر : 1725628
فروریختن دو ساختمان مسکونی در مراکش، ۱۹ تن کشته و ۱۶ تن مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های محلی در مراکش اعلام کردند که پس از فروریختن دو ساختمان در این کشور در ساعات ابتدایی امروز -چهارشنبه- دست‌کم ۱۹ تن کشته و ۱۶ تن نجروح شدند.

یک خبرگزاری رسمی به نقل از مقامات محلی گزارش داد که دو ساختمان ۴ طبقه که ۸ خانواده در آن زندگی می‌کردند، در شهر «فاس»، فرو ریخت.

تاکنون علت این حادثه فاش نشده است.

به گزارش رسانه‌ها مصدوم‌ها به بیمارستان منتقل و خانه‌های اطراف برای عملیات جست‌وجو و نجات تخلیه شدند.

انتهای پیام/
