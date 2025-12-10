شویگو:
پیشنهادهای مسکو در مورد استارت جدید روند مخرب فعلی را متوقف میکند
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، گفت که پیشنهادهای مسکو در مورد پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک (استارت جدید) میتواند روندی را که منجر به تخریب سیستم امنیتی فعلی میشود، متوقف کند.
وی به خبرنگاران گفت: «کمتر از ۱۰۰ روز تا انقضای استارت جدید باقی مانده است. پیشنهادهای ما که توسط رئیس جمهور ارائه شده است، همچنان روی میز است و ما منتظر پاسخ هستیم.»
شویگو خاطرنشان کرد: «من فکر میکنم این پیشنهادها میتوانند توقف روند مخرب فعلی را ممکن سازند.»