لاوروف:

از تمایل ترامپ برای گفت‌وگو درباره اوکراین قدردانی می‌کنیم

وزیرخارجه روسیه ضمن تمجید از تمایل رئیس جمهور ایالات متحده برای گفت‌وگو در رابطه با اوکراین گفت که این کشور به هرگونه اقدام خصمانه پاسخ لازم را خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه امروز -چهارشنبه- از  تمایل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده برای مشارکت در گفت‌وگو درباره  اوکراین تمجید و بر اینکه روسیه به هرگونه استقرار واحد‌های نظامی خارجی در اوکراین واکنش نشان خواهد داد تاکید کرد.

لاوروف در جریان سخنرانی در شورای فدرال گفت: «همانطور که رئیس جمهور (ولادیمیر پوتین) تاکید کرد، ما قرار نیست با اروپا بجنگیم، چنین قصدی نداریم، اما به هرگونه اقدام خصمانه از جمله استقرار نیروهای نظامی اروپایی  در اوکراین  و توقیف دارایی‌های روسیه واکنش نشان خواهیم داد و برای چنین پاسخی آماده‌ایم».

وزیرخارجه روسیه بیان کرد: «ما از تمایل رئیس جمهور ترامپ برای گفت‌وگو و پایان دادن به نزاع در اوکراین  با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک قدردانی می‌کنیم».

وی  تایید کرد که روسیه و ایالات متحده به یک توافق برای ادامه کار برای حل‌وفصل بحران اوکراین دست یافتند.

دیپلمات ارشد روسیه توضیح داد: «توافقی برای ادامه این کار حاصل شد و از همه مهمتر، این درک اساسی وجود دارد که رسیدن به یک راه حل پایدار بدون از بین بردن ریشه های بحران غیرممکن است».

 

 

 

