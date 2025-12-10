به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه امروز -چهارشنبه- از تمایل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده برای مشارکت در گفت‌وگو درباره اوکراین تمجید و بر اینکه روسیه به هرگونه استقرار واحد‌های نظامی خارجی در اوکراین واکنش نشان خواهد داد تاکید کرد.

لاوروف در جریان سخنرانی در شورای فدرال گفت: «همانطور که رئیس جمهور (ولادیمیر پوتین) تاکید کرد، ما قرار نیست با اروپا بجنگیم، چنین قصدی نداریم، اما به هرگونه اقدام خصمانه از جمله استقرار نیروهای نظامی اروپایی در اوکراین و توقیف دارایی‌های روسیه واکنش نشان خواهیم داد و برای چنین پاسخی آماده‌ایم».

وزیرخارجه روسیه بیان کرد: «ما از تمایل رئیس جمهور ترامپ برای گفت‌وگو و پایان دادن به نزاع در اوکراین با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک قدردانی می‌کنیم».

وی تایید کرد که روسیه و ایالات متحده به یک توافق برای ادامه کار برای حل‌وفصل بحران اوکراین دست یافتند.

دیپلمات ارشد روسیه توضیح داد: «توافقی برای ادامه این کار حاصل شد و از همه مهمتر، این درک اساسی وجود دارد که رسیدن به یک راه حل پایدار بدون از بین بردن ریشه های بحران غیرممکن است».

انتهای پیام/