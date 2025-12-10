هشدار آژانس اطلاعات نظامی دانمارک درباره افزایش تهدیدات خارجی

خبرگزاری کار ایران
آژانس اطلاعات نظامی دانمارک اعلام کرد که این کشور در بحبوحه افزایش درگیری‌های ژئوپلیتیکی و تردیدها در مورد تعهد ایالات متحده به امنیت اروپا، با تهدیدات خارجی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته مواجه است.

آژانس اطلاعات نظامی دانمارک امروز -‌چهارشنبه- در گزارش سالانه خود با اشاره به روسیه و چین در میان کشورهایی که دانمارک را با چالش مواجه می‌کنند، اعلام کرد: «قدرت‌های بزرگ جهان به طور فزاینده‌ای منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند و برای دستیابی به اهداف خود از زور استفاده می‌کنند.»

این آژانس افزود که جنگ مسکو علیه اوکراین به ویژه در حال شکل‌دهی به توسعه امنیتی است.

آژانس اطلاعات نظامی دانمارک اعلام کرد: «در عین حال، عدم قطعیت در مورد نقش ایالات متحده به عنوان ضامن امنیت اروپا ایجاد شده است و این امر تمایل روسیه را برای تشدید حملات ترکیبی خود علیه ناتو افزایش خواهد داد.»

 

