سقوط هواپیمای نظامی در سودان

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع نظامی گزارش داد که یک هواپیمای باری ارتش سودان روز گذشته -سه‌شنبه- هنگامی‌که قصد داشت تا در یک پایگاه هوایی در شرق این کشور فرود بیاید سقوط کرد و تمامی خدمه آن کشته شدند.

این منابع اعلام کردند که هواپیمای باری «ایلیوشین ایل-۷۶» هنگام تلاش برای فرود در پایگاه هوایی «عثمان دیگنا» در شهر بندر سودان در دریای سرخ، پس از نقص فنی سقوط کرد.

این منابعه اعلام کردند: «تمامی خدمه هواپیمای در این سقوط کشته شدند».

ارتش سودان تاکنون فاش نکرده که چه تعداد خدمه در این هواپیما بوده و هیچ آمار رسمی‌ای از تلفات منتشر نشده است.

انتهای پیام/