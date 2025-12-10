خبرگزاری کار ایران
سقوط هواپیمای نظامی در سودان

در پی سقوط یک هواپیمای باری نظامی در سودان تمامی خدمه آن کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع نظامی گزارش داد که یک  هواپیمای باری ارتش سودان روز گذشته -سه‌شنبه- هنگامی‌که قصد داشت  تا در یک پایگاه هوایی  در شرق این کشور فرود بیاید سقوط کرد و تمامی خدمه آن کشته شدند. 

این منابع اعلام کردند که هواپیمای باری «ایلیوشین ایل-۷۶» هنگام تلاش برای فرود در پایگاه هوایی «عثمان دیگنا» در شهر بندر سودان در دریای سرخ، پس از نقص فنی سقوط کرد.

این منابعه اعلام کردند: «تمامی خدمه هواپیمای در این سقوط کشته شدند».

ارتش سودان تاکنون فاش نکرده  که چه تعداد خدمه در این هواپیما بوده و هیچ آمار رسمی‌ای از تلفات منتشر نشده است.

