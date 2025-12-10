۱۲ کشته طی وقوع آتشسوزی در جنوب چین
خبرگزاری دولتی شینهوا امروز -چهارشنبه- گزارش داد که در پی آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی در شهر شانتو در جنوب چین، دوازده نفر کشته شدهاند.
شینهوا اعلام کرد که این آتشسوزی روز سهشنبه ساعت ۹:۲۰ شب به وقت محلی (۱۳:۲۰ به وقت گرینویچ) در یک ساختمان چهار طبقه رخ داد و حدود ۴۰ دقیقه بعد خاموش شد.
تحقیقات در مورد علت آتشسوزی در حال انجام است.