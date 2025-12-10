خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه ونزوئلا: آمریکا جنگ روانی بی‌سابقه علیه ما به راه انداخته است

وزیر خارجه ونزوئلا: آمریکا جنگ روانی بی‌سابقه علیه ما به راه انداخته است
کد خبر : 1725441
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه ونزوئلا، اعلام کرد که کشورش با یک «جنگ روانی بی‌سابقه» از سوی ایالات متحده روبرو است.

به گزارش ایلنا به نقا از رویترز، «ایوان گیل»، وزیر خارجه ونزوئلا، اعلام کرد که کشورش با یک «جنگ روانی بی‌سابقه» از سوی ایالات متحده روبرو است.

وی در مراسم افتتاحیه انجمن مردمی صلح و حاکمیت آمریکا گفت که یک «جنگ روانی» علیه ونزوئلا وجود دارد و آن را به «شکست» تحریم‌های ایالات متحده با حمایت اتحادیه اروپا مرتبط دانست.

وی ادامه داد: «این اولین نمونه در نزدیک به ۲۰۰ سال چنین تهدیدهایی است که در آن از قدرت اقتصادی، نظامی و رسانه‌ای برای راه‌اندازی یک جنگ روانی بی‌سابقه استفاده می‌شود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری