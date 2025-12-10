وزیر خارجه ونزوئلا: آمریکا جنگ روانی بیسابقه علیه ما به راه انداخته است
وزیر خارجه ونزوئلا، اعلام کرد که کشورش با یک «جنگ روانی بیسابقه» از سوی ایالات متحده روبرو است.
به گزارش ایلنا به نقا از رویترز، «ایوان گیل»، وزیر خارجه ونزوئلا، اعلام کرد که کشورش با یک «جنگ روانی بیسابقه» از سوی ایالات متحده روبرو است.
وی در مراسم افتتاحیه انجمن مردمی صلح و حاکمیت آمریکا گفت که یک «جنگ روانی» علیه ونزوئلا وجود دارد و آن را به «شکست» تحریمهای ایالات متحده با حمایت اتحادیه اروپا مرتبط دانست.
وی ادامه داد: «این اولین نمونه در نزدیک به ۲۰۰ سال چنین تهدیدهایی است که در آن از قدرت اقتصادی، نظامی و رسانهای برای راهاندازی یک جنگ روانی بیسابقه استفاده میشود.»