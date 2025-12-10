خبرگزاری کار ایران
تیراندازی در نزدیکی خوابگاه دانشگاه کنتاکی آمریکا

تیراندازی در نزدیکی خوابگاه دانشگاه ایالتی کنتاکی در ایالات متحده، حداقل یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.

 به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، تیراندازی در نزدیکی خوابگاه دانشگاه ایالتی کنتاکی در ایالات متحده، حداقل یک  کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.

این در حالی است که مقامات از دستگیری یک مظنون خبر دادند.

پلیس ‌گزارش داد که محوطه دانشگاه تحت قرنطینه امنیتی قرار گرفته است.

تصاویری که توسط رسانه‌های آمریکایی پخش شد، چندین وسیله نقلیه پلیس را در خارج از گروهی از خوابگاه‌های دانشجویی نشان داد.

دانشگاه اعلام کرد که یکی از دانشجویانی که در نزدیکی ساختمان خوابگاه مورد اصابت گلوله قرار گرفته، در وضعیت بحرانی اما پایدار قرار دارد و خاطرنشان کرد که در حال حاضر نام دانشجویان را منتشر نخواهد کرد.

 

