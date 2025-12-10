خبرگزاری کار ایران
پرواز جنگنده‌های آمریکا بر فراز خلیج ونزوئلا

در حالی که تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس افزایش یافته، دو جنگنده آمریکایی برای بیش از ۳۰ دقیقه بر فراز آب‌های خلیج ونزوئلا به پرواز درآمدند؛ عملیاتی که پنتاگون آن را «تمرین روتین» خوانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو فروند جنگنده ارتش آمریکا روز سه‌شنبه بر فراز خلیج ونزوئلا به پرواز درآمدند؛ اقدامی که به گفته منابع آگاه، نزدیک‌ترین تحرک هوایی واشنگتن در مجاورت حریم هوایی این کشور آمریکای جنوبی از زمان آغاز کارزار فشار دولت دونالد ترامپ به شمار می‌رود.

بر اساس داده‌های وب‌سایت‌های ردیابی پروازهای عمومی، دو جنگنده اف/ای–۱۸ نیروی دریایی آمریکا بر فراز این خلیج- که پهنه‌ای آبی در مجاورت ونزوئلاست و حداکثر عرض آن به حدود ۱۵۰ مایل می‌رسد- پرواز کردند و بیش از ۳۰ دقیقه بر فراز آب‌ها باقی ماندند.

در همین حال، یک مقام وزارت جنگ آمریکا تأیید کرد که دو جنگنده یادشده «یک مأموریت آموزشی روتین» را در منطقه انجام داده‌اند. این مقام که به دلیل حساسیت عملیات نظامی نخواست نامش فاش شود، افزود نمی‌تواند تأیید کند که جنگنده‌ها مسلح بوده‌اند یا خیر، اما تأکید کرد که آن‌ها در تمام مدت در حریم هوایی بین‌المللی باقی مانده‌اند.

این مقام آمریکایی مأموریت آموزشی را مشابه تمرین‌های پیشین توصیف کرد که با هدف نمایش توانایی جنگنده‌های آمریکایی برای رسیدن به نقاط دور انجام می‌شود و تأکید کرد که این اقدام با هدف تحریک یا تنش‌آفرینی صورت نگرفته است.

پیش‌تر نیز ارتش آمریکا بمب‌افکن‌های بی–۵۲ استراتوفورتِرس و بی–۱ لنسر را به منطقه اعزام کرده بود، اما آن پروازها تنها تا سواحل ونزوئلا و اطراف آن انجام شد و نشانه‌ای وجود نداشت که این هواپیماها به اندازه جنگنده‌های اف/ای–۱۸ روز سه‌شنبه به خاک ونزوئلا نزدیک شده باشند.

