حمله نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف غزه و کرانه باختری
نظامیان صهیونیست مناطق مختلفی در نوار غزه و کرانه باختری را هدف حمله قرار دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی چندین منزل مسکونی را در شرق محله «التفاح» واقع در شرق شهر غزه منهدم کردند.
پهپادهای اسرائیلی نیز با شلیک سنگین بهسوی منازل شهروندان در محله التفاح، سطح تنش را افزایش دادهاند.
در همین حال، رسانههای فلسطینی اعلام کردند که ارتش اسرائیل سه خانواده فلسطینی را پس از تخریب همزمان خانههایشان در منطقه «خله الفرا»، نزدیک شهر «یطا» در جنوب الخلیل، آواره کرده است.
همچنین، نیروهای اسرائیلی با حمله به شهرک «عاروره» در شمالغرب رامالله اقدام به شلیک گسترده گلولههای منور کردند.
در تحولی دیگر، یگانهای ارتش اسرائیل به شهرک «ترمسعیا» در شمال رامالله واقع در کرانه باختری یورش بردند.
همزمان، برخی منابع از وقوع تیراندازی شدید و شلیک منور در آسمان مناطق جنوبی خان یونس در جنوب نوار غزه خبر دادهاند.