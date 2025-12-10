ترامپ:
با رهبران تایلند و کامبوج تلفنی گفتوگو میکنم
رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که قصد دارد به دنبال از سرگیری درگیریهای مرزی میان تایلند و کامبوج، با رهبران دو کشور تماس تلفنی برقرار کند.
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که قصد دارد به دنبال از سرگیری درگیریهای مرزی میان تایلند و کامبوج، با رهبران دو کشور تماس تلفنی برقرار کند. این تنشها یکی از هشت منازعهای است که به ادعای وی، با «سیاست صلح از موضع قدرت» و تهدید به اعمال تعرفه مهار شده است.
درگیری میان این دو کشور جنوب شرق آسیا طی آخر هفته و در امتداد مرز ۸۰۰ کیلومتری آنها از سر گرفته شد. طرفین در جریان این درگیریها به تبادل آتش توپخانه پرداختند و تایلند نیز پس از اتهامزنی به کامبوج درباره شلیک راکت به مناطق غیرنظامی، از جنگندههای اف-۱۶ استفاده کرد.
ترامپ شامگاه ۹ دسامبر در یک رویداد انتخاباتی در پنسیلوانیا گفت: «فردا باید یک تماس تلفنی با هر دو کشور بگیرم. چه کسی جز من میتواند بگوید: با یک تماس، جنگ میان دو کشور قدرتمند را متوقف میکنم؟ ما با قدرت، صلح ایجاد میکنیم».
وی در ماه جولای دو کشور را با تهدید به محدودیتهای تجاری تحت فشار قرار داده بود تا درگیریها را متوقف کنند. ترامپ همچنین در ماه اکتبر «توافقنامه کوالالامپور» را نظارت و امضا کرد که در چارچوب آن، مسیر دستیابی به صلح و نیز توافقهای تجاری جدید میان واشنگتن و دو کشور ترسیم میشد.
تنش میان تایلند و کامبوج سابقه چند دههای دارد و معمولاً تحتتأثیر فضای ملیگرایانه و ملاحظات سیاسی رهبران وقت دو کشور تشدید یا تضعیف میشود.