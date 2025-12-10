خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عقب‌نشینی نیروهای اوکراین از بوکروفسک

عقب‌نشینی نیروهای اوکراین از بوکروفسک
کد خبر : 1725426
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده ستاد کل نیروهای اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور پس از چند هفته محاصره، از شهر بوکروفسک در منطقه دونتسک عقب‌نشینی کردند.

به گزارش ایلنا، «آندری هناتوف» فرمانده ستاد کل نیروهای اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور پس از چند هفته محاصره، از شهر بوکروفسک در منطقه دونتسک عقب‌نشینی کردند.

وی تأکید کرد که این اقدام با هدف بازسازی خطوط دفاعی و تقویت مواضع در مناطق دیگر انجام شده است.

هناتوف افزود که ارتش اوکراین همچنان متعهد به حفاظت از غیرنظامیان و اجرای یک عقب‌نشینی منظم است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری