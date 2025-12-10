عقبنشینی نیروهای اوکراین از بوکروفسک
فرمانده ستاد کل نیروهای اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور پس از چند هفته محاصره، از شهر بوکروفسک در منطقه دونتسک عقبنشینی کردند.
به گزارش ایلنا، «آندری هناتوف» فرمانده ستاد کل نیروهای اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور پس از چند هفته محاصره، از شهر بوکروفسک در منطقه دونتسک عقبنشینی کردند.
وی تأکید کرد که این اقدام با هدف بازسازی خطوط دفاعی و تقویت مواضع در مناطق دیگر انجام شده است.
هناتوف افزود که ارتش اوکراین همچنان متعهد به حفاظت از غیرنظامیان و اجرای یک عقبنشینی منظم است.