به گزارش ایلنا، وب‌سایت خبری «یوراسیان تایمز» نوشت: وزارت دفاع ژاپن در تازه‌ترین اقدام تحریک‌آمیز خود، قصد دارد یک واحد جنگ الکترونیک پدافند هوایی را در جزیره یوناگونی مستقر کند. این جزیره که تنها 110 کیلومتر با سواحل شرقی تایوان فاصله دارد، به خط مقدم رویارویی با نفوذ چین در دریای چین شرقی تبدیل شده است.

به گفته ناظران و بر اساس گزارش روزنامه «سانکی شیمبون» ژاپن، این اقدام به ویژه در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله چین به تایوان، فصل جدیدی از رقابت استراتژیک بین توکیو و پکن را رقم می‌زند.

وزارت دفاع ژاپن با برگزاری جلسه‌ای توجیهی برای ساکنان یوناگونی، تاکید کرد که هدف از استقرار این واحد تا سال 2026، “تقویت دفاع شخصی” است و نه هدف قرار دادن کشورهای دیگر. این پروژه با افزایش آسیب‌پذیری جزایر دورافتاده در برابر توسعه نظامی چین مرتبط دانسته شده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر موشک‌های میان‌برد تایپ-03 نیز در این جزیره مستقر شده‌اند؛ اقدامی که یوناگونی را به یکی از مستحکم‌ترین نقاط ژاپن در نزدیکی تایوان تبدیل می‌کند.

پکن به شدت به این اقدام واکنش نشان داده و وزارت امور خارجه چین اعلام کرده است که “نیروهای راست‌گرا در ژاپن منطقه را به سمت فاجعه سوق می‌دهند.” پکن تاکید کرده است که برای دفاع از “حاکمیت و تمامیت ارضی خود” آماده است.

این تحرکات نظامی در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان چین و ژاپن بر سر تایوان رو به افزایش است. پکن، توکیو را متهم کرده که استقرار تسلیحات در یوناگونی، واکنشی است به اظهارات تند سانای تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن است، که حمله به تایوان را تهدیدی برای بقای ژاپن تلقی کرده بود.

یوناگونی تنها قطعه‌ای از پازل نیست. توکیو سال‌هاست با ایجاد “دیوار جنوبی” متشکل از پایگاه‌ها، رادارها و موشک‌ها در زنجیره جزایر ریوکیو، از یوناگونی تا ماجیشیما، در حال تقویت حضور نظامی خود در منطقه است. تصاویر ماهواره‌ای اخیر نشان می‌دهد که جزیره ماکیشیما به سرعت در حال تبدیل شدن به یک پایگاه دائمی برای جنگنده‌های F-35B و یک “ناو هواپیمابر غرق‌نشدنی” است.

توکیو بر این باور است که هرگونه حمله چین به تایوان به ناچار به جزایر ژاپن نیز کشیده خواهد شد و زیرساخت‌های دفاعی در جنوب و مسیرهای حیاتی دریایی را هدف قرار خواهد داد. هدف از این حملات، خنثی کردن حمایت آمریکا از ژاپن و تایوان است.

در گزارش دفاعی اخیر ژاپن، چین به عنوان “بزرگترین چالش استراتژیک” معرفی شده و اشاره شده است که فعالیت کشتی‌های جنگی چین در نزدیکی جزایر جنوب غربی، طی سه سال، سه برابر شده است.

نگرانی‌ها از رویارویی قریب‌الوقوع

در حالی که ژاپن این اقدامات را در راستای حق “دفاع شخصی” خود می‌داند، چین با رد این استدلال، معتقد است که توکیو با این اقدامات در حال بازسازی نظامی خطرناکی است که می‌تواند منجر به دخالت مستقیم ژاپن در مسئله تایوان شود؛ موضوعی که پکن آن را “مسئله داخلی” خود قلمداد می‌کند.

اما در ورای این اقدامات نظامی، سوالی اساسی‌تر مطرح می‌شود: آیا ژاپن، با همراهی واشنگتن، در حال آماده‌سازی خود برای درگیری‌ای است که دیگر آن را صرفاً یک فرضیه نمی‌داند؟

در حالی که تنش‌ها و هم‌افزایی نظامی میان تایوان و ژاپن به اوج خود رسیده است، یوناگونی اکنون نقطه‌ای ناچیز بر نقشه به نظر می‌رسد، حال آنکه در آستانه یک کانون قرار دارد که سرنوشت امنیت اقیانوس آرام به آن وابسته است.

