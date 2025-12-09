رئیسجمهوری آفریقای جنوبی:
حق تعیین سرنوشت فلسطینیها شرط صلح پایدار در خاورمیانه است
به گزارش ایلنا، «سیرل رامافوزا» رئیسجمهوری آفریقای جنوبی تأکید کرد که هر راهحلی که حق تعیین سرنوشت و حقوق اساسی ملت فلسطین را نادیده بگیرد، نمیتواند به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه منجر شود.
رامافوزا در سخنرانی خود در نشست پنجم شورای ملی حزب «کنگره ملی آفریقا» با اشاره به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل نزد دیوان بینالمللی دادگستری در دسامبر ۲۰۲۳ گفت: «با وجود چندین دستور موقت دادگاه برای جلوگیری از اقدامات منجر به نسلکشی، اسرائیل همچنان توافق آتشبس در غزه را نقض میکند».
وی با ابراز نگرانی از تداوم حملات و نقض تعهدات توسط رژیم صهیونیستی افزود: «آفریقای جنوبی بر لزوم توقف فوری درگیریها و آغاز مذاکرات جدی برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی، تأکید میکند».
رامافوزا تأکید کرد تنها با تضمین حقوق انسانی و بهرسمیتشناختن حق حاکمیت فلسطین میتوان مسیر واقعی صلح را ترسیم کرد