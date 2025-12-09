خبرگزاری کار ایران
العربی الجدید خبر داد:

هلاکت ۲ تن از سرکردگان القاعده در شمال یمن طی حمله آمریکا

رسانه‌ها گزارش دادند که در پی حمله آمریکا به مواضع القاعده در استان مارب در شمال شرف یمن، دو تن از سرکردگان القاعده به هلاکت رسیده و چند نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، رسانه‌ها گزارش دادند که در پی حمله آمریکا به مواضع القاعده در استان مارب در شمال شرف یمن، دو تن از سرکردگان القاعده به هلاکت رسیده و چند نفر دیگر زخمی شدند.

برخی منابع به این پایگاه خبری گفتند که «عبیده الحضرمی» و «انیس الحاصلی» دو تن از سرکردگان القاعده در حمله پهپادی آمریکا به مواضع این سازمان تروریستی در منطقه الحضن استان مارب به هلاکت رسیدند.

این عملیات هوایی پس از هلاکت «منیر الاهدل»، ملقب به «ابی الهیجاء الحدیدی» از سرکردگان القاعده در اواخر ماه گذشته در پی حمله آمریکا به یک موتورسیکلت در منطقه الحصون در مارب و کشته شدن یکی از همراهان وی انجام شده است.

