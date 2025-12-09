خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع چین از گشت هوایی مشترک با روسیه خبر داد

وزارت دفاع چین از گشت هوایی مشترک با روسیه خبر داد
کد خبر : 1725205
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از گشت هوایی مشترک با روسیه در دریای چین جنوبی و غرب اقیانوس آرام خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور به همراه روسیه امروز -سه‌شنبه-  دهمین گشت هوایی استراتژیک مشترک خود را بر فراز دریای چین شرقی و غرب اقیانوس آرام انجام دادند.

این وزارتخانه اعلام کرد که این گشت‌زنی تحت یک طرح همکاری سالانه بین دو ارتش انجام شده است.

اعلامیه وزارت دفاع چین پس از آن بیان شد که کره جنوبی اعلام کرد پس از  ورود و خروج هواپیماهای نظامی چین و روسیه به منطقه شناسایی پدافند هوایی آن خود جنگنده‌هایی را به پرواز در آورده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری