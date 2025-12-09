وزارت دفاع چین از گشت هوایی مشترک با روسیه خبر داد
وزارت دفاع روسیه از گشت هوایی مشترک با روسیه در دریای چین جنوبی و غرب اقیانوس آرام خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع چین در بیانیهای اعلام کرد که این کشور به همراه روسیه امروز -سهشنبه- دهمین گشت هوایی استراتژیک مشترک خود را بر فراز دریای چین شرقی و غرب اقیانوس آرام انجام دادند.
این وزارتخانه اعلام کرد که این گشتزنی تحت یک طرح همکاری سالانه بین دو ارتش انجام شده است.
اعلامیه وزارت دفاع چین پس از آن بیان شد که کره جنوبی اعلام کرد پس از ورود و خروج هواپیماهای نظامی چین و روسیه به منطقه شناسایی پدافند هوایی آن خود جنگندههایی را به پرواز در آورده است.