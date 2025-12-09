به گزتارش ایلنا به نقل از پروادا، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، گفت که هیچ برنامه‌ای برای دیدار میان رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه ایران در هفته آینده وجود ندارد.

پسکوف گفت: «رئیس جمهور روسیه در هفته آینده هیچ دیداری با وزیر خارجه ایران نخواهد داشت و برنامه بعدی هنوز در دست بررسی است».

این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از این گفته بود عراقچی قرار است به‌زودی به روسیه و بلاروس سفر کند.

