سخنگوی کرملین:
فعلا برنامهای برای گفتوگوی پوتین و عراقچی وجود ندارد
سخنگوی کاخ کرملین گفت که هیچ برنامهای برای دیدار میان رئیس جمهور روسیه و وزیرخارجه ایران در هفته آتی وجود ندارد.
به گزتارش ایلنا به نقل از پروادا، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، گفت که هیچ برنامهای برای دیدار میان رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه ایران در هفته آینده وجود ندارد.
پسکوف گفت: «رئیس جمهور روسیه در هفته آینده هیچ دیداری با وزیر خارجه ایران نخواهد داشت و برنامه بعدی هنوز در دست بررسی است».
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از این گفته بود عراقچی قرار است بهزودی به روسیه و بلاروس سفر کند.