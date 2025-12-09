وال استریت ژورنال گزارش داد:
توصیه رهبران اروپایی به زلنسکی برای رد پیشنهاد صلح آمریکا
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان و تعدادی دیگر از رهبران اروپایی به «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین توصیه کردند که بدون تضامین امنیتی قوی، پیشنهاد صلح ایالات متحده را نپذیرد.
به گزارش این روزنامه، رهبران در جریان یک تماس تلنفی در هفته گذشته در این باره با زلنسکی گفتوگو کردند.
به غیر از نام مرتس نام دیگر شرکت کنندگان در این گفتوگو فاش نشده است.
اروپاییها اصرار داشتند که تضمینهای امنیتی روشنی در طرح صلح ایالات متحده، با هدف جلوگیری از از سرگیری ادعایی رویارویی مسکو-کییف، ارائه شود.