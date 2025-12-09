خبرگزاری کار ایران
دمیتریف:

اروپا و انگلیس به دنبال خرابکاری در توافق صلح اوکراین هستند

دستیار رئیس جمهور روسیه گفت که اروپا و انگلیس به دنبال خرابکاری در توافق صلح اوکراین هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کریل دمیتریف»، دستیار رئیس جمهور روسیه گفت  که اتحادیه اروپا و و انگلیس به صورت فعال در حال تلاش برای خرابکاری حل‌و‌فصل صلح آمیز نزاع اوکراین با فشار بر کی‌یف برای  ادامه دادن به تخاصم هستند.

دمیتریف با انتشار بیانیه‌ای در پلتفرم  ایکس، به اظهارات «ولودیمیر زلنسکی»، مبنی بر اینکه هنوز مصالحه‌ای در مورد مسئله واگذاری اراضی حاصل نشده است، واکنش نشان داد و نقش لندن را در خرابکاری حل‌وفصل مسالمت  آمیز درگیری در اوکراین در سال ۲۰۲۲ را یادآور شد.

مقام روس اشاره کرد: «دژاوو: در سال ۲۰۲۲، نخست‌وزیر بریتانیا (بوریس جانسون) بر اوکراین فشار آورد تا توافق بی‌طرفی با روسیه را رد کند و به جنگ ادامه دهد. گلوبالیست‌ها، بوروکرات‌های بریتانیا و اتحادیه  اروپا، نئومحافظه‌کاران، مجتمع نظامی-صنعتی و رسانه‌های جریان اصلی به‌شکلی گسترده با صلح مقابله می‌کنند».

 

 

