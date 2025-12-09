شروع زودهنگام رقابتها برای ریاست پارلمان عراق؛ الحلبوسی و تمیم گزینههای اصلی
تشکیل شورای سیاسی ملی آرایش نیروهای سنی را دگرگون کرده و اکنون تمام نگاهها به این مجموعه دوخته شده تا مشخص شود چه کسی قدرت هدایت پارلمان آینده را از دل این رقابت فشرده به دست خواهد آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، در حالی که مذاکرات برای تعیین رئیس پارلمان در عراق پس از انتخابات اخیر ادامه دارد، تمرکز جریان سنی از پرسش «چه کسی نماینده ماست؟» به سوالی کلیدی تغییر کرده است: چه کسی اختیار واقعی رهبری پارلمان جدید را دارد؟
«پس از تشکیل شورای سیاسی ملی که پنج جریان اصلی سنی را زیر یک چتر گرد هم آورده است، گامهایی برای پایان دادن به اختلافات و رسیدن به تصمیم واحد در گفتوگوها با شیعیان و کردها برداشته شده است.
در روزهای اخیر، شورای سیاسی ملی فهرستی اولیه از شش نام برای ریاست مجلس جدید تهیه کرده است؛ در این فهرست، محمد الحلبوسی و محمد تمیم در صدر قرار دارند و چهار نام دیگر ـ ثابت العباسی، مثنى السامرائی، سالم العیساوی و محمود القیسی ـ بیشتر بهعنوان گزینههای مکمل مطرح شدهاند.
«جریان نزدیک به حلبوسی با اتکا به سوابق او و نتایج قابل توجه حزبش در انتخابات، ادامه حضور وی در ریاست پارلمان را تضمینی برای حفظ وزن سیاسی اهلسنت در ساختار قدرت میداند. در مقابل، حامیان محمد تمیم او را گزینهای آرامکننده و توانمند در ایجاد ارتباط میان اهلسنت با جریانهای شیعی و کردی توصیف میکنند؛ چهرهای که به باور آنان در صورت انتخاب، میتواند بدون ایجاد حساسیت، نقشی متعادلکننده در معادلات سیاسی ایفا کند.
شورای سیاسی ملی همچنین چهار معیار اصلی برای رئیس آینده پارلمان تعیین کرده است: قرار داشتن در سطح نخست رهبری اهلسنت و فراتر بودن از مرزبندیهای حزبی، پایبندی به تضمین حقوق سیاسی اهلسنت، توانایی ایجاد تفاهم با دیگر احزاب و جریانها، و برخورداری از شناخت کافی از مدیریت امور پارلمانی و سیاسی در سطح ملی.
جریانهای سنی عراق با وجود رقابتهای درونی، تلاش دارند از حالت رقابت پراکنده خارج شده و به بازیگری اثرگذار در روند تصمیمگیری تبدیل شوند؛ تلاشی که هدف آن تصاحب سهم مؤثر در دولت آینده، پیشبرد بازسازی مناطق آزادشده، رسیدگی به پرونده بازداشتیها و ناپدیدشدگان، و تثبیت سهم واقعی این مناطق در بودجه و منابع محلی است.