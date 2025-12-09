خبرگزاری کار ایران
الشرق الاوسط:

نتانیاهو عامل شکست توافق امنیتی میان سوریه و رژیم صهیونیستی است

منابع در گفت‌وگو با الشرق الاوسط اعلام کردند که قرار بود توافق امنیتی میان سوریه و رژیم صهیونیستی با حمایت ایالات متحده در ماه سپتامبر امضا شود اما نخست وزیر این رژیم از آن خودداری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، منابع در گفت‌وگو با الشرق الاوسط اعلام کردند که اعلام  کردند که قرار بود در ماه سپتامبر یک توافق امنیتی کتبی میان رژیم صهیونیستی و سوریه با حمایت ایالات متحده انجام شود اما «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، از امضای آن خودداری کرد.

این منابع اعلام کردند، درحالی‌‎که رژیم جدید سوریه به دنبال توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی برای خروج  مناطق اشغال شده پس از سقوط «بشار اسد»، رهبر پیشین سوریه است، دمشق نگاه به نقش فعال ایالات متحده در این مسئله دارد چرا که واشنگتن بیشترین توانایی را جهت متقاعد کردن رژیم اسرائیل برای امضای توافقنامه پس از خودداری رژیم دارد.

این منابع فاش کردند که میانجیگری آمریکا میان دمشق و تل‌آویو دو طرف را قادر ساخت تا به یک توافقنامه امنیتی کتبی دست یابند که قرار بود در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر که «ابو محمد الجولانی»، رهبر خودخوانده سوریه در آن شرکت داشت، امضا شود اما نتانیاهو از امضای آن خودداری کرد.

