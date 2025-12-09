خبرگزاری کار ایران
تایلند: فعلا جایی برای دیپلماسی وجود ندارد

وزیر ‌خارجه تایلند گفت که در درگیری فعلی جایی برای دیپلماسی نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر ‌خارجه تایلند گفت که در درگیری فعلی جایی برای دیپلماسی نیست. 

‌وزیر خارجه تایلند گفت: «کامبوج برای مذاکرات صلح ‌آماده‌ نیست و درگیری فعلی جایی برای راه‌حل دیپلماتیک فراهم نمی‌کند.»

وزیر خارجه تایلند گفت: «دیپلماسی زمانی مؤثر خواهد بود که شرایط، فضای لازم برای دیپلماسی را فراهم کند. متاسفم که باید بگویم در حال حاضر ما چنین فضایی نداریم.»

وی بدون اشاره به جزئیات دقیق این تعهد، گفت که تایلند می‌خواهد «تعهدی» از کامبوج برای مذاکره صلح ببیند.

وی افزود: «بدیهی است که در حال حاضر، آنها آماده نیستند. آنها از یک طرف می‌گویند که آماده هستند، اما اقدامات آنها در عمل کاملاً در جهت مخالف است.»

 

