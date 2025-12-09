به توافقی با ترکیه برای انتقال گاز روسیه به مجارستان دست‌ یافتیم

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان، اعلام کرد که به توافقی با آنکارا برای انتقال گاز روسیه به کشورش از مسیر ترکیه دست یافته است.

اوربان این خبر را امروز -سه‌شنبه- در جریان کنفرانس مشترک با «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، در استانبول به دنبال گفت‌وگوهای گسترده میان طرفین اعلام کرد.

نخست وزیر مجارستان گفت: «من موافقت کردم که امنیت این مسیر تضمین شود تا بتوانیم گاز را از روسیه به مجارستان برسانیم. از طرف مجارستان، از رئیس جمهور(اردوغان) برای تضمین این مسیر تشکر می‌کنم».

وی افزود: «به نورد استریم فکر کنید. این تضمین جدی است. ممکن است لازم باشد».

