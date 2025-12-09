خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوربان:

به توافقی با ترکیه برای انتقال گاز روسیه به مجارستان دست‌ یافتیم

به توافقی با ترکیه برای انتقال گاز روسیه به مجارستان دست‌ یافتیم
کد خبر : 1724975
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر مجارستان از توافق با آنکارا برای انتقال گاز روسیه به کشورش از مسیر ترکیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان، اعلام کرد که به توافقی با آنکارا برای انتقال گاز روسیه به کشورش از مسیر ترکیه دست یافته است.

اوربان این خبر را امروز -سه‌شنبه- در  جریان کنفرانس مشترک با «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، در استانبول به دنبال گفت‌وگوهای گسترده میان طرفین اعلام کرد.

نخست وزیر مجارستان گفت: «من موافقت کردم که امنیت این مسیر تضمین شود تا بتوانیم گاز را از روسیه به مجارستان برسانیم. از طرف مجارستان، از رئیس جمهور(اردوغان) برای تضمین این مسیر تشکر می‌کنم».

وی افزود: «به نورد استریم فکر کنید. این تضمین جدی است. ممکن است لازم باشد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری