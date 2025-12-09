سفر رئیس مجلس شورای عربستان به قطر

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «عبدالله بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ»، رئیس مجلس شورای عربستان طی سفری رسمی و با هدف تقویت روابط دوجانبه و هماهنگی پارلمانی مشترک وارد دوحه پایتخت قطر شد.

رئیس مجلس شورای قطر از همتای عربستانی خود در دوحه استقبال کرد.

وی تاکید کرد که این سفر نشان دهنده عمق پیوندهای برادرانه قطر و عربستان است و امیدوار است این سفر منجر به نزدیکی و همکاری مثمر ثمر بیشتر در راستای خدمت به منافع دو ملت شود.

