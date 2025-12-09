خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر رئیس مجلس شورای عربستان به قطر

سفر رئیس مجلس شورای عربستان به قطر
کد خبر : 1724974
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای عربستان برای تقویت هماهنگی و همکاری پارلمانی با قطر به دوحه رفت.

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «عبدالله بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ»، رئیس مجلس شورای عربستان طی سفری رسمی و با هدف تقویت روابط دوجانبه و هماهنگی پارلمانی مشترک وارد دوحه پایتخت قطر شد.

رئیس مجلس شورای قطر از همتای عربستانی خود در دوحه استقبال کرد.

وی تاکید کرد که این سفر نشان دهنده عمق پیوندهای برادرانه قطر و عربستان است و امیدوار است این سفر منجر به نزدیکی و همکاری مثمر ثمر بیشتر در راستای خدمت به منافع دو ملت شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری