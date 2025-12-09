گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان
معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، با وزیر امور خارجه ایران، گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه داون، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، با وزیر امور خارجه ایران، گفتوگو کرد.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که «محمد اسحاقدار»، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفتوگو کرده است.
دو طرف در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقهای گفتگو کردند.
به گزارش وزارت خارجه پاکستان، دو طرف مشتاق هستند تا در مجمع بینالمللی صلح و اعتماد که قرار است اواخر این هفته در عشق آباد، ترکمنستان برگزار شود، با یکدیگر گفتگو کنند.