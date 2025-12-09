گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه داون، معاون نخست‌وزیر و وزیر ‌خارجه پاکستان، ‌با ‌وزیر امور خارجه ایران، گفت‌وگو کرد.

دو طرف در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند.

به گزارش وزارت ‌خارجه پاکستان، دو طرف مشتاق هستند تا در مجمع بین‌المللی صلح و اعتماد که قرار است اواخر این هفته در عشق آباد، ترکمنستان برگزار شود، با یکدیگر گفتگو کنند.

