گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان

معاون نخست‌وزیر و وزیر ‌خارجه پاکستان، ‌با ‌وزیر امور خارجه ایران، گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه داون، معاون نخست‌وزیر و وزیر ‌خارجه پاکستان، ‌با ‌وزیر امور خارجه ایران، گفت‌وگو کرد.

‌ وزارت ‌خارجه پاکستان اعلام کرد که «محمد اسحاق‌دار»، معاون نخست‌وزیر و وزیر ‌خارجه پاکستان، ‌با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت‌وگو کرده است.

دو طرف در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند.

به گزارش وزارت ‌خارجه پاکستان، دو طرف مشتاق هستند تا در مجمع بین‌المللی صلح و اعتماد که قرار است اواخر این هفته در عشق آباد، ترکمنستان برگزار شود، با یکدیگر گفتگو کنند.

 

