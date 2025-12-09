خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخلیه هزاران شهروند کامبوج در پی تشدید تنش با تایلند

تخلیه هزاران شهروند کامبوج در پی تشدید تنش با تایلند
کد خبر : 1724931
لینک کوتاه کپی شد.

بیش از ۱۰ هزار شهروند کامبوج در پی تشدید تنش با تایلند، از یک استان مرزی تخلیه شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در ژی تشدید مجدد تنش‌ها میان کابوج و تایلند، بیش از ۱۰ هزار شهروند کامبوج مجبور به تخلیه استان «اودار مینچی» شدند.

مقامات اعلام کردند: «دست‌کم ۳ هزار و ۱۳۶ خانواده، معادل ۱۱ هزار و ۱۳۶ نفر ازخانه‌هایشان در استان اودار مینچی  در مرز با تایلند از خانه هایشان تخلیه شدند».

سخنگوی استانی، «مت میسفیکدی»، در فیسبوک نوشت: «تا صبح سه‌شنبه، افراد تخلیه‌شده در چهار مرکز ایمنی ثبت‌نام شدند».

اودار مینچی با استان «سورین» تایلند هم مرز است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری