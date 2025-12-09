تخلیه هزاران شهروند کامبوج در پی تشدید تنش با تایلند
بیش از ۱۰ هزار شهروند کامبوج در پی تشدید تنش با تایلند، از یک استان مرزی تخلیه شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در ژی تشدید مجدد تنشها میان کابوج و تایلند، بیش از ۱۰ هزار شهروند کامبوج مجبور به تخلیه استان «اودار مینچی» شدند.
مقامات اعلام کردند: «دستکم ۳ هزار و ۱۳۶ خانواده، معادل ۱۱ هزار و ۱۳۶ نفر ازخانههایشان در استان اودار مینچی در مرز با تایلند از خانه هایشان تخلیه شدند».
سخنگوی استانی، «مت میسفیکدی»، در فیسبوک نوشت: «تا صبح سهشنبه، افراد تخلیهشده در چهار مرکز ایمنی ثبتنام شدند».
اودار مینچی با استان «سورین» تایلند هم مرز است.