تخلیه هزاران شهروند کامبوج در پی تشدید تنش با تایلند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در ژی تشدید مجدد تنش‌ها میان کابوج و تایلند، بیش از ۱۰ هزار شهروند کامبوج مجبور به تخلیه استان «اودار مینچی» شدند.

مقامات اعلام کردند: «دست‌کم ۳ هزار و ۱۳۶ خانواده، معادل ۱۱ هزار و ۱۳۶ نفر ازخانه‌هایشان در استان اودار مینچی در مرز با تایلند از خانه هایشان تخلیه شدند».

سخنگوی استانی، «مت میسفیکدی»، در فیسبوک نوشت: «تا صبح سه‌شنبه، افراد تخلیه‌شده در چهار مرکز ایمنی ثبت‌نام شدند».

اودار مینچی با استان «سورین» تایلند هم مرز است.

