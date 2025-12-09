عضو گارد ملی مکزیک ۳ تن از همکارانش را به قتل رساند

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس،یک عضو گارد ملی مکزیک در پادگانی در ایالت «میچوآکان»، جایی‌که دولت این کشور به دنبال قتل افراد سرشناس نیروهای امنیتی را افزایش داده، ۳ تن از همکاران خود را به ضرب گلوله به قتل رساند.

یک مقام فدرال مکزیک، این تیراندازی را روز گذشته -دوشنبه- در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس، این تیراندازی که منجر به زخمی شدن یک عضو دیگر گارد ملی شد را تایید کرد.

بر اساس گزارش‌ها مظنون در ایالت میچوآکان تحت بازداشت است.

این تیراندازی روز شنبه ساعاتی پس از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در همین ایالت که منجر به کشته شدن ۵ تن از مردم بیرون از یک ایستگاه پلیس شد، صورت گرفت.

