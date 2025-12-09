به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، اقدام لبنان برای ارتقای سطح نمایندگی خود از نظامی به نماینده دیپلماتیک-مدنی در کمیته نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس با اسرائیل، نتوانسته فضای جنگ را کاهش دهد یا رفتار این رژیم نسبت به لبنان را تغییر دهد.

تمام اطلاعات رسیده از رژیم صهیونیستی، چه از طریق نمایندگان بین‌المللی و چه واسطه‌ها، تأکید می‌کند که اسرائیل قصد ندارد هیچ اقدام متعهدانه‌ای انجام دهد، از جمله توقف تجاوزات، عقب‌نشینی یا آزادی اسرای لبنانی.

با این حال، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تل‌آویو تحت فشار شدید آمریکا موقتا از تهدید نظامی به مسیر دیپلماتیک در لبنان منتقل شده است. حملات مستمر تاکنون نتیجه‌ای نداشته و فشارها از مسیرهای موازی، از جمله جریان‌های سیاسی داخلی و لابی لبنانی در آمریکا، ادامه دارد تا حزب‌الله مسئول معرفی شود و و همچنین لابی لبنانی در آمریکا اخبار و هشدارهایی درباره احتمال حمله اسرائیل در صورت مقاومت حزب‌الله منتشر می‌کند.

با این وجود، اسرائیل هیچ اقدامی در قبال انتصاب سیمون کرم، سفیر پیشین انجام نداده و آمریکا فشارهای خود را افزایش داده است. «الأخبار» مطلع شد که دیدار تیمسار رودولف هایکل، فرمانده ارتش با مقامات واشنگتن تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته و جوزف عون، رئیس‌جمهور نیز پیش از تحقق شروط مشخص، مورد استقبال قرار نخواهد گرفت، هرچند سفیر آمریکا در بیروت احتمال برگزاری این دیدار را تأیید کرده بود.

در حالی که اسرائیل با اشاره به وجود عناصر حزب‌الله در ارتش لبنان، همچنان اقدامات تحریک‌آمیز خود را ادامه می‌دهد، فشار آمریکا بر نهاد نظامی لبنان نیز شدت گرفته است. انتظار می‌رود که کنگره آمریکا این هفته طرحی را بررسی کند که شرایط کمک‌های نظامی به لبنان را تغییر می‌دهد. بر اساس این طرح، کمک‌های آمریکایی «فقط برای تقویت توان نیروهای مسلح لبنان در مقابله با تهدید حزب‌الله و هر سازمان تروریستی دیگر که امنیت لبنان و همسایگانش را تهدید می‌کند» استفاده خواهد شد. این طرح همچنین مهلت اجرای بند مربوط به حمایت امنیتی از لبنان را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید می‌کند و جایگزین موعد پیشین در پایان سال ۲۰۲۵ می‌گردد.

این طرح همچنین وزیر جنگ آمریکا را موظف می‌کند تا با استفاده از اختیارات خود، آموزش، تجهیزات، پشتیبانی لجستیکی و خدمات به دولت‌های اردن و لبنان ارائه دهد تا توان نیروهای مسلح اردن و لبنان افزایش یابد و حزب‌الله خلع سلاح شود. وزیر جنگ آمریکا همچنین باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ گزارشی به کمیته‌های دفاع کنگره ارائه کند که شامل برنامه کمک‌ها، استانداردهای پیشرفت ارتش لبنان و گزینه‌های تعلیق کمک در صورت عدم همکاری ارتش باشد.

در همین حال، اعلام شد که نشستی در پاریس برگزار خواهد شد که فرمانده ارتش لبنان با مورگان اورتاگوس، نماینده آمریکا، یزید بن فرحان، نماینده سعودی، و ژان ایو لودریان، نماینده فرانسه، دیدار خواهد کرد تا امکان برگزاری کنفرانسی برای حمایت از ارتش لبنان در اوایل سال آینده بررسی شود. لودریان دیروز وارد بیروت شد و دیدارهایی با رئیس‌جمهور لبنان در بعبدا ترتیب داد. منابع آگاه به «الأخبار» گفتند که لودریان مجددا میانجی‌گری فرانسه برای ترسیم مرزهای لبنان و سوریه را مطرح کرده است، پیشنهادی که مشاور امور شمال آفریقا و خاورمیانه فرانسه، آن کلر لوگاندر، در ماه گذشته مطرح کرده بود. او همچنین درباره وضعیت جنوب، مذاکرات لبنان و اسرائیل و نقش فرانسه در کمیته نظارت بر آتش‌بس گفتگو کرد و بر لزوم هماهنگی اقدامات ارتش با مأموریت محوله برای حفظ استمرار حمایت خارجی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور جوزف عون اتهامات درباره کوتاهی ارتش در جنوب رود لیتانی را رد کرد و تأکید کرد که واحدهای ارتش از زمان استقرار یک سال پیش تمام وظایف خود را انجام داده و ۱۲ شهید تقدیم کرده‌اند؛ موضوعی که توسط فرماندهی یونیفل و سفرای شورای امنیت نیز تأیید شده است. وی بر آمادگی کامل ارتش برای همکاری با کمیته و بی‌اعتباری کامل ادعاهای مخالف تأکید کرد. عون همچنین یادآور شد که ارتش اسرائیل همچنان خانه‌ها و اموال را تخریب می‌کند و مانع بررسی مقادیر و موقعیت تسلیحات توسط ارتش لبنان، یونیفل و «مکانیسم» می‌شود و بر لزوم تأمین تجهیزات لازم برای اجرای مأموریت ارتش در سراسر لبنان، نه فقط جنوب لیتانی، تأکید کرد.

