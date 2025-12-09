خبرگزاری کار ایران
پولیتیکو گزارش داد:

واشنگتن بودجه اوکراین را کاهش می‌دهد

پولیتیکو گزارش داد که واشنگتن در جریان نشست وزرای دارایی گروه هفت، قصد خود را برای کاهش بودجه اوکراین پس از پرداخت قسط نهایی وام این گروه که با دولت قبلی آمریکا توافق شده بود، تأیید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، پولیتیکو گزارش داد که واشنگتن در جریان نشست وزرای دارایی گروه هفت، قصد خود را برای کاهش بودجه اوکراین پس از پرداخت قسط نهایی وام این گروه که با دولت قبلی آمریکا توافق شده بود، تأیید کرد.

این روزنامه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اروپایی نوشت: «در طول این نشست، ایالات متحده اعلام کرد که پس از پرداخت قسط‌های نهایی وام گروه هفت که با دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق، در سال ۲۰۲۴ توافق شده بود، حمایت خود از اوکراین را کاهش خواهد داد.»

گروه هفت سال گذشته با وام ۵۰ میلیارد دلاری به کیف که از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه تأمین مالی می‌شد، موافقت کرد.

تا ماه دسامبر، اعضای گروه هفت ۳۴.۸ میلیارد دلار تحت این برنامه به اوکراین منتقل کرده بودند.

 

