به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا،‌ تهدید کرد که اگر مکزیک فوراً آب بیشتری برای کمک به کشاورزان در ایالات متحده فراهم نکند، تعرفه‌های اضافی ۵ درصدی را بر این کشور اعمال خواهد کرد.

ترامپ مکزیک را به ‌نقض‌ معاهده تقسیم آب متهم کرد که این کشور را موظف می‌کند هر ۵ سال ۱.۷۵ میلیون هکتار-فوت آب از رودخانه ریو گراند را از طریق شبکه‌ای از سدها و مخازن به هم پیوسته به ایالات متحده ارسال کند.

ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی تروث سوشیال گفت: «مکزیک به دلیل نقض معاهده در پنج سال گذشته، ۸۰۰ هزار هکتار آب به ایالات متحده بدهکار است.»

وی افزود: «ایالات متحده از مکزیک می‌خواهد که ۲۰۰ هزار هکتار-فوت آب را قبل از ۳۱ دسامبر آزاد کند و بقیه آن باید کمی پس از آن انجام شود.»

