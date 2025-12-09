خبرگزاری کار ایران
ترامپ مکزیک را به اعمال تعرفه‌های بیشتر تهدید کرد

رئیس‌جمهور آمریکا،‌ تهدید کرد که اگر مکزیک فوراً آب بیشتری برای کمک به کشاورزان در ایالات متحده فراهم نکند، تعرفه‌های اضافی ۵ درصدی را بر این کشور اعمال خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا،‌ تهدید کرد که اگر مکزیک فوراً آب بیشتری برای کمک به کشاورزان در ایالات متحده فراهم نکند، تعرفه‌های اضافی ۵ درصدی را بر این کشور اعمال خواهد کرد.

ترامپ مکزیک را به ‌نقض‌ معاهده تقسیم آب متهم کرد که این کشور را موظف می‌کند هر ۵ سال ۱.۷۵ میلیون هکتار-فوت آب از رودخانه ریو گراند را از طریق شبکه‌ای از سدها و مخازن به هم پیوسته به ایالات متحده ارسال کند.

ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی تروث سوشیال گفت: «مکزیک به دلیل نقض معاهده در پنج سال گذشته، ۸۰۰ هزار هکتار آب به ایالات متحده بدهکار است.»

وی افزود: «ایالات متحده از مکزیک می‌خواهد که ۲۰۰ هزار هکتار-فوت آب را قبل از ۳۱ دسامبر آزاد کند و بقیه آن باید کمی پس از آن انجام شود.»

 

