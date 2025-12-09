خبرگزاری کار ایران
پاسخ قاطع زلنسکی به فشار واشنگتن و پیشنهاد صلح ترامپ

پاسخ قاطع زلنسکی به فشار واشنگتن و پیشنهاد صلح ترامپ
رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که کشورش «هیچ حقی» برای واگذاری خاک خود ندارد. این موضع می‌تواند او را در مواجهه با ترامپ قرار دهد و تلاش‌های واشنگتن برای سوق دادن کی‌یف به یک صلح سریع با روسیه را پیچیده‌تر کند.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه پس از دیدار با رهبران اروپایی به منظور بررسی پیشنهاد صلح ترامپ اعلام کرد: «قانون اوکراین، قانون بین‌الملل و اصول اخلاقی به ما هیچ حقی برای واگذاری چیزی نمی‌دهد… این همان چیزی است که برای آن می‌جنگیم.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که گزارش‌هایی از فشار آمریکا به اوکراین برای واگذاری بخش‌هایی از خاک به روسیه منتشر شده و مسکو نیز بر اعمال شرایطی که به نفع خود است، اصرار دارد.

رئیس‌جمهور اوکراین افزود: «روسیه اصرار دارد که ما خاک خود را واگذار کنیم، اما ما قصد کوتاه آمدن نداریم. برای این هدف می‌جنگیم.» او همچنین تأکید کرد که تاکنون هیچ توافقی در پرونده‌های حل نشده به دست نیامده است.

زلنسکی در گفتگو با خبرنگاران در مسیر بازگشت از لندن، پس از مشورت با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان، اعلام کرد که پیش‌نویس طرح صلح اصلاح شده و بندهای «ضد اوکراین» از آن حذف شده است. او افزود که تعداد بندهای این طرح از ۲۸ به ۲۰ کاهش یافته است.

وی همچنین گفت که اوکراین و متحدان اروپایی‌اش نسخه نهایی خود را قبل از ۹ دسامبر آماده کرده و به آمریکا ارائه خواهند داد.

زلنسکی با اشاره به دیدگاه ترامپ درباره پایان دادن به بحران گفت: «رئیس‌جمهور آمریکا دیدگاه خودش را دارد، اما با دیدگاه ما که در میانه جنگ هستیم متفاوت است.»

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین درباره واکنش احتمالی اروپا در صورت آغاز حمله جدید روسیه گفت: «تا کنون هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم.»

