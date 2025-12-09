روبیو:
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، تأکید کرد که رفاه سوریه به همزیستی مسالمتآمیز آن با همسایگانش بستگی دارد.
وی گفت: «ما از پایداری مردم سوریه قدردانی میکنیم و حمایت خود را از سوریهای آرام و مرفه که شامل اقلیتهای آن باشد و با همه همسایگانش در صلح زندگی کند، مجدداً تأیید میکنیم.»
وی همچنین به گامهای مهم برداشته شده توسط دولت سوریه و حمایت شرکای بینالمللی دمشق اشاره کرد.