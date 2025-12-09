خبرگزاری کار ایران
رفاه سوریه به همزیستی مسالمت‌آمیز آن با همسایگانش بستگی دارد

رفاه سوریه به همزیستی مسالمت‌آمیز آن با همسایگانش بستگی دارد
وزیر ‌خارجه ایالات متحده، تأکید کرد که رفاه سوریه به همزیستی مسالمت‌آمیز آن با همسایگانش بستگی دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه ایالات متحده، تأکید کرد که رفاه سوریه به همزیستی مسالمت‌آمیز آن با همسایگانش بستگی دارد.

وی گفت: «ما از پایداری مردم سوریه قدردانی می‌کنیم و حمایت خود را از سوریه‌ای آرام و مرفه که شامل اقلیت‌های آن باشد و با همه همسایگانش در صلح زندگی کند، مجدداً تأیید می‌کنیم.»

وی همچنین به گام‌های مهم برداشته شده توسط دولت سوریه و حمایت شرکای بین‌المللی دمشق اشاره کرد.

 

