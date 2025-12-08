دستور پوتین برای آغاز فوری اجرای برنامه تحول ساختاری اقتصاد روسیه تا ۲۰۳۰

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، دستور داد اجرای طرح تحول ساختاری اقتصاد این کشور که هدف آن ایجاد فرصت‌های شغلی نوین در بخش‌های فناورانه و صنایع با ارزش افزوده بالاست، فورا آغاز شود.

به گزارش رسانه‌های روسی، پوتین در نشست «شورای توسعه استراتژیک و پروژه‌های ملی» اعلام کرد: «طبق توافق قبلی، دولت برنامه‌ای برای تغییرات ساختاری اقتصاد تدوین کرده است. این برنامه شامل ایجاد مشاغل مدرن با دستمزد مناسب در بخش‌های پیشرفته و افزایش مصرف کالاهای داخلی است. این طرح تا سال ۲۰۳۰ طراحی شده و می‌خواهم اجرای آن فوراً آغاز شود تا به این ترتیب، تا پایان سال آینده بستری برای دستیابی به نرخ رشدی برابر با متوسط جهانی فراهم شود».

رئیس‌جمهوری روسیه درباره وضعیت اقتصادی سال ۲۰۲۵ نیز گفت: «در سال جاری، اقتصاد روسیه وارد دوره‌ای از کندی رشد شده است. هم‌زمان با کاهش تورم، رشد تولید ناخالص داخلی نیز آهسته‌تر شده و تا پایان سال به حدود یک درصد خواهد رسید. اما تورم حدود شش درصد یا کمتر خواهد بود. در مجموع، اهداف در حال تحقق است».

پوتین در ادامه چهارمین مأموریت کلیدی دولت و مناطق را «شفاف‌سازی اقتصاد ملی» عنوان کرد و افزود: «ضروری است محیطی رقابتی و شفاف برای کسب‌وکار ایجاد شود».

بر اساس این گزارش، جهت‌گیری‌های جدید کرملین نشان می‌دهد که روسیه بر ادامه اصلاحات ساختاری، تقویت بخش‌های فناورانه، کاهش وابستگی به واردات و دستیابی به رشد پایدار مبتنی بر نوآوری تأکید دارد؛ مسیری که مسکو آن را برای تضمین «حاکمیت اقتصادی» در شرایط ژئوپلیتیک کنونی ضروری می‌داند.

