جذب سرباز در روسیه پولساز شد؛ شعار «دوستت را بیاور» راهبرد جدید کرملین است
در حالی که جنگ اوکراین وارد چهارمین سال خود شده، روند جذب سرباز در روسیه از یک وظیفه ملی به صنعتی پولساز تبدیل شده است، جایی که شعار مشهور «دوستت را بیاور» محور اصلی این تجارت تازه است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، در روسیه، سیستم جذب سربازان به طور فزایندهای به یک شبکه اقتصادی تبدیل شده است. امروز هر فردی که بتواند متقاضی جدیدی را به وزارت دفاع معرفی کند، میتواند پاداش مالی دریافت کند. این مدل، که با حمایت مقامات محلی شکل گرفته، باعث شده تا جذب سرباز از یک فعالیت داوطلبانه به یک شغل پردرآمد تبدیل شود.
طبق گزارشها، در برخی مناطق کوچک روسیه مانند بیلیم، شهرداریها تا ۵۰۰ هزار روبل (حدود ۵۵۰۰ یورو) برای هر سرباز جدید پرداخت میکنند. علاوه بر این، منابع رسمی دولتی هم به طور متوسط ۱۰۰ هزار روبل برای هر قرارداد جدید میدهند. این پول برای خانوادههایی که با تورم و مشکلات اقتصادی مواجهاند، درآمد مهمی محسوب میشود.
این شبکهها شامل واسطههای محلی، رباتهای خانهدار فعال در شبکههای اجتماعی و کارشناسان منابع انسانی سابق هستند که متقاضیان را انتخاب کرده و آنها را به مراکز جذب هدایت میکنند. بسیاری از این واسطهها شبکههای منظم خود را دارند و روزانه دهها نفر را به خدمت ارتش میفرستند تا از پاداش مالی بهرهمند شوند.
کارشناسان سیاسی میگویند این اقدامات عمدتا مردان ضعیف اجتماعی، بدهکار یا بدون چشمانداز شغلی را هدف قرار میدهد. هدف نهایی کرملین، افزایش نیروهای مسلح به ۱.۵ میلیون نفر است. این مدل جدید نگرانی کشورهای اروپایی را برانگیخته، زیرا نشان میدهد روسیه میتواند بدون بسیج عمومی و تنها با مکانیسمهای مالی و بازارگرایی، نیروهای خود را بازسازی کند و تلفات جنگ را جبران نماید.