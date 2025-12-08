کوستا:
ایالات متحده به سیاست داخلی اروپا احترام بگذارد
رئیس شورای اروپا از آمریکا خواست تا در سیاست داخلی این بلوک مداخله نکند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «آنتونیو کوستا»، رئیس شورای اروپا امروز -دوشنبه- در کنفرانس سالیانه موسسه «ژاک دولور» از ایالات متحده خواست تا به تصمیمات سیاست داخلی و انتخابهای دموکراتیک این بلوک احترام بگذارد.
کوستا با اشاره به استراتژی امنیت ملی ایالات متحده که اخیرا منتشر شده، اظهار داشت: «اگر متحد هستیم باید همانند آن رفتار کنیم، متحدان یکدیگر را به مداخله در حیات سیاست داخلی و انتخابهای دموکراتیک تهدید نمیکنند».
وی تاکید کرد که اروپا و ایالات متحده در جهان بینی خود تفادتهایی دارند و دیگر دیدگاه یکسانی نسبت به نظم بینالمللی ندارند.