ایالات متحده به سیاست داخلی اروپا احترام بگذارد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «آنتونیو کوستا»، رئیس شورای اروپا امروز -دوشنبه- در کنفرانس سالیانه موسسه «ژاک دولور» از ایالات متحده خواست تا به تصمیمات سیاست داخلی و انتخاب‌های دموکراتیک این بلوک احترام بگذارد.

کوستا با اشاره به استراتژی امنیت ملی ایالات متحده که اخیرا منتشر شده، اظهار داشت: «اگر متحد هستیم باید همانند آن رفتار کنیم، متحدان یکدیگر را به مداخله در حیات سیاست داخلی و انتخاب‌های دموکراتیک تهدید نمی‌کنند».

وی تاکید کرد که اروپا و ایالات متحده در جهان بینی خود تفادت‌هایی دارند و دیگر دیدگاه یکسانی نسبت به نظم بین‌المللی ندارند.

