کنترل دو شهر دیگر را در اوکراین به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه از به دست گیری کنترل دو شهر دیگر در اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کنترل شهرهای چاروونیه در جمهوری دونتسک در شرق اوکراین و نوودانیلوکا در منطقه زاپروژیا در جنوب اوکراین را به دست گرفته و در تمامی جبهه‌ها در حال پیش روی هستیم».

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه در شبانه روز گذشته ۱۷۱ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده اند.





