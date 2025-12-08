به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، منابع میدانی در غزه گزارش می‌دهند اسرائیل مرحله جدیدی از عملیات مخفیانه و پیچیده خود را علیه رزمندگان مقاومت در تونل‌های رفح آغاز کرده و با پمپاژ آب به داخل شبکه زیرزمینی، تلاش دارد نیروهای حماس را وادار به خروج کند؛ اقدامی که با وجود اشغال کامل رفح، همچنان نتوانسته مشکل اصلی تل‌آویو یعنی ناتوانی در شناسایی کامل ساختار تونلی مقاومت را حل کند.

بر اساس این گزارش، آتش‌بس مورد حمایت آمریکا در اکتبر گذشته موجب شد ده‌ها تن از رزمندگان حماس در سوی دیگر خطوط تماس باقی بمانند و ماه‌هاست در مواضع زیرزمینی خود در جنوب نوار غزه به مقابله ادامه می‌دهند.

منابع اطلاعاتی صهیونیستی در گفت‌وگو با وال استریت ژورنال اذعان کرده‌اند این نیروها در شرایط دشوار قرار دارند و با کمبود شدید غذا و آب مواجه شده‌اند.

یکی از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی می‌گوید: پس از آزادی تقریبا تمامی گروگان‌ها و تحویل اجساد، دست ما برای تخریب شبکه تونلی بازتر شده است؛ اما با وجود سیطره کامل بر رفح، همچنان قادر نیستیم نقشه جامعی از شبکه پیچیده تونل‌های حماس ترسیم کنیم.

منابع نظامی رژیم صهیونیستی می‌گویند روش جدید عملیات بر جدا کردن و مختل کردن بخش‌های مختلف شبکه تونلی متمرکز است؛ رویکردی که از غرب رفح تا بخش‌هایی از خان‌یونس دنبال می‌شود و باعث شده مسیرهای کم‌اهمیت یا فاقد احتمال حضور گروگان‌ها نادیده گرفته شوند.

به گفته این منابع، این وضعیت به نیروهای گردان شرق رفح اجازه داده در تابستان گذشته برای تهیه مایحتاج خود تحرکاتی محدود داشته باشند.

رژیم صهیونیستی شمار نیروهای حماس در تونل‌ها طی آغاز آتش‌بس را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر برآورد می‌کند، در حالی که حماس به‌صورت رسمی حضور ۶۰ تا ۸۰ رزمنده را تأیید کرده است.

پیچیده‌ترین ساختار زیرزمینی در غزه

طبق این گزارش، تونل‌های رفح که حدود دو دهه پیش توسط مقاومت ایجاد شده‌اند، یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های زیرزمینی در غزه محسوب می‌شوند.

هم‌زمان نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند هرگونه نقض آتش‌بس می‌تواند بار دیگر منطقه را به سمت تنش‌های شدید سوق دهد؛ به‌ویژه آنکه مذاکرات مرحله دوم «طرح ترامپ» در آستانه آغاز است و هرگونه تشدید بحران، روند سیاسی را به‌طور کامل متوقف خواهد کرد.

