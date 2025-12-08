گفتوگوی تلفنی بن سلمان و ماکرون
ولیعد عربستان و رئیس جمهور فرانسه به صورت تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری سعودی، «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، با «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
در جریان این تماس طرفین در رابطه با تحولات بینالمللی و تلاشهای برای دستیابی به امنیت و ثبات گفتوگو کردند.
طرفین همچنین روابط دوجانبه و همکاریهای موجود میان دو کشور در زمینههای مختلف را بررسی کرده و علاوه بر آن، تعدادی از مسائل مرتبط با منافع مشترک را مورد بحث قرار دادند.