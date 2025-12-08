به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «استیو بنن»، مشاور پیشین کاخ سفید گفت که واشنگتن باید برای اجرای طرح صلح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، به تمامی حمایت‌های نظامی از کی‌یف پایان دهد.

وی در گفت‌وگو با مجله «آمریکن کانسروتیو» گفت: «ما باید تمام کمک‌ها را قطع کنیم، از حمایت اطلاعاتی تا تسلیحاتی و مالی».

بنن اشاره کرد که اجرای طرح ۲۸ ماده‌ای واشنگتن و همچنین طرح ایالات متحده برای پایان ادعایی به بحران خاورمیانه دشوار خواهد بود.





