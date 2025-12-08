خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استیو بنن:

آمریکا باید به تمامی حمایت‌های نظامی از اوکراین پایان دهد

آمریکا باید به تمامی حمایت‌های نظامی از اوکراین پایان دهد
کد خبر : 1724492
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور اسبق کاخ سفید گفت که برای اجرای طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده در مورد اوکراین، این کشور باید به تمامی حمایت‌های نظامی از کی‌یف پایان دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «استیو بنن»، مشاور پیشین کاخ سفید گفت که واشنگتن باید برای اجرای طرح صلح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، به تمامی حمایت‌های نظامی از کی‌یف پایان دهد.

وی در گفت‌وگو با مجله «آمریکن کانسروتیو» گفت: «ما باید تمام کمک‌ها را قطع کنیم، از حمایت اطلاعاتی تا تسلیحاتی و مالی».

بنن اشاره کرد که اجرای طرح ۲۸ ماده‌ای واشنگتن  و همچنین طرح ایالات متحده برای پایان ادعایی به بحران خاورمیانه دشوار خواهد بود.

 

 

 


 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده