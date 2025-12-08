استیو بنن:
آمریکا باید به تمامی حمایتهای نظامی از اوکراین پایان دهد
مشاور اسبق کاخ سفید گفت که برای اجرای طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده در مورد اوکراین، این کشور باید به تمامی حمایتهای نظامی از کییف پایان دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «استیو بنن»، مشاور پیشین کاخ سفید گفت که واشنگتن باید برای اجرای طرح صلح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، به تمامی حمایتهای نظامی از کییف پایان دهد.
وی در گفتوگو با مجله «آمریکن کانسروتیو» گفت: «ما باید تمام کمکها را قطع کنیم، از حمایت اطلاعاتی تا تسلیحاتی و مالی».
بنن اشاره کرد که اجرای طرح ۲۸ مادهای واشنگتن و همچنین طرح ایالات متحده برای پایان ادعایی به بحران خاورمیانه دشوار خواهد بود.