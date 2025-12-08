خبرگزاری کار ایران
۷ مصدوم در پی حمله پهپادی روسیه به منطقه سومی

مقامات اوکراینی اعلام کردند که در پی حمله پهپادی روسیه به این کشور دست‌کم ۷ تن مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «اوله هیهوروف»، فرماندار منطقه سومی اوکراین، امروز -دوشنبه- اعلام کرد که دست‌کم ۷ تن رد پی حمله پهپادی روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهری در این منطقه مصدوم شده‌اند.

هیهوروف در پستی در پلتفرم تلگرام  اعلام کرد: «مصدومان این حمله به بیمارستان منقل، و  دو نفر بستری شدند».

وی افزود: «سایر مصدومان پس از دریافت خدمات درمان از بیمارستان مرخص شدند».

 

