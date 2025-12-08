خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی کالاس با پادشاه اردن
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با پادشاه اردن دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، دیوان پادشاهی اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که «عبدالله دوم»، پادشاه این کشور با «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  و نایب رئیس کمیسیون اروپا، روز گذشته -یکشنبه- دیدار و  در رابطه با تحکیم همکاری‌ها  در چهارچوب همکاری جامع و استراتژیک میان اردن و اتحادیه اروپا گفت‌وگو کردند.

در این دیدار که در کاخ باسمان برگزار شد، اهمیت استفاده از فرصت‌های اقتصادی موجود به ویژه از طریق اجلاس اردن-اتحادیه اروپا که قرار است در ژانویه ۲۰۲۶ در پایتخت اردن برگزار شود و همچنین مجمع اقتصادی مشترک که قرار است سال آینده با حضور سرمایه‌گذاران دو طرف برگزار شود، مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه همچنین به تحولات منطقه‌ای و لزوم دست‌یابی به آرامش فراگیر در منطقه و حفظ حاکمیت کشورها پرداخته شد.


 

