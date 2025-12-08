خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

مذاکرات صلح با آمریکا سازنده اما دشوار است

مذاکرات صلح با آمریکا سازنده اما دشوار است
کد خبر : 1724452
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور اوکراین گفت‌وگو با مقامات آمریکایی درباره صلح اوکراین را سازنده اما دشورا توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، روزگذشته -یکشنبه- پیش از رایزنی‌های برنامه‌ریزی شده خود با رهبران اروپایی در روزهای آینده، گفت که مذاکرات با نمایندگان ایالات متحده در مورد طرح صلح برای اوکراین سازنده اما دشوار بوده است.

زلنسکی در یک ویدئو گفت: «نمایندگان آمریکا مواضع اساسی اوکراین را می‌دانند. این گفت‌وگوها  هرچند دشوار، سازنده بود».

رئیس جمهور اوکراین روز شنبه با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «جرد کوشنر»، داماد ترامپ، به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد  و قرار است تا با رهبران فرانسه، انگلیس و آلمان در روز دوشنبه در لندن دیدار کند.

گفت‌وگوهای بیشتر در بروکسل نیز برنامه ریزی شده است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده