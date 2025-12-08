زلنسکی:
مذاکرات صلح با آمریکا سازنده اما دشوار است
رئیس جمهور اوکراین گفتوگو با مقامات آمریکایی درباره صلح اوکراین را سازنده اما دشورا توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، روزگذشته -یکشنبه- پیش از رایزنیهای برنامهریزی شده خود با رهبران اروپایی در روزهای آینده، گفت که مذاکرات با نمایندگان ایالات متحده در مورد طرح صلح برای اوکراین سازنده اما دشوار بوده است.
زلنسکی در یک ویدئو گفت: «نمایندگان آمریکا مواضع اساسی اوکراین را میدانند. این گفتوگوها هرچند دشوار، سازنده بود».
رئیس جمهور اوکراین روز شنبه با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «جرد کوشنر»، داماد ترامپ، به صورت تلفنی گفتوگو کرد و قرار است تا با رهبران فرانسه، انگلیس و آلمان در روز دوشنبه در لندن دیدار کند.
گفتوگوهای بیشتر در بروکسل نیز برنامه ریزی شده است.