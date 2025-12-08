موج جدید درگیری میان تایلند و کامبوج

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش تایلند امروز -دوشنبه- اعلام کرد که حملات هوایی درطول مرز مورد مناقشه با تایلند انجام داده است.

این درحالی است که دو طرف یکدیگر را به نقض توافق آتش‌بس به دست آمده با میانجیگری «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، متهم کره‌اند.

ارتش تایلند در بیانیه‌ای اعلام کرد که در موج جدید درگیری که در اطراف دو منطقه در شرقی‌ترین استان این کشور رخ داده، دست‌کم ۱ سرباز تایلندی کشته و ۴ تن زخمی شدند.

وزارت دفاع کامبوج در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ارتش تایلند پس از چند روز اقدامات تحریک آمیز، حملات سحرگاهی به نیروهای ما را در دو موقعیت انجام داده است».

در این بیانیه افزوده شد: «نیروهای کامبوج هنوز پاسخی به این حملات ندادند».

پیش از این، نزاع مرزی میان دوکشور به یک جنگ پنج روزه در ماه جولای تبدیل شده بود. درگیری‌ای که با میانجیگری «انور ابراهیم»، نخست وزیر مالزی و ترامپ، به امضای توافق آتش‌بس منجر شد.

