وادفول عازم پکن شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان، امروز -دوشنبه- عازم چین شد.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت: «وادفول قرار است با همتای چینی خود و همچنین وزیر تجارت و رئیس اداره روابط بین‌الملل حزب کمونیست دیدار کند».

این سخنگو اظهار دشات: «مذاکرات در پکن بر روابط اقتصادی میان اروپا و بزرگترین اقتصاد آسیا متمرکز خواهد بود»

وادفول پیش از سفرش در سخنانی از پیش آماده شده گفت: «در دوران افزایش تنش‌های بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیکی، تبادل مستقیم و فشرده با چین ضروری و در واقع اجتناب‌ناپذیر است».

وزیرخارجه آلمان پیش از این قرار بود تا در ماه اکتبر به چین سفر کند اما به این دلیل که پکن تنها یکی از درخواست‌های دیدار وی را تایید کرد در دقایق پایانی این سفر به لغو شد.

