نشنال اینترست: سیاست نظامی آلمان علیه روسیه؛ خوش‌بینی فاجعه‌بار اروپا

کد خبر : 1724415
لینک کوتاه کپی شد.

سایت آمریکایی «نشنال اینترست» در گزارشی برنامه عملیاتی آلمان با عنوان «اُپلان دُیو» را بررسی و آن را «غیرعقلانی» توصیف کرده است. این طرح آلمان را در خط مقدم تقابل نظامی با روسیه قرار می‌دهد و احتمال دخالت مستقیم آمریکا در اروپا را تشدید می‌کند.

به گزارش ایلنا، براندون جی. ویکرت، سردبیر ارشد امور امنیت ملی در سایت نشنال اینترست، در مقاله‌ای اعلام کرده است که سند ۱۲۰۰ صفحه‌ای «اُپلان دُیو» که توسط آلمان و ناتو تدوین شده، یکی از پرتهاجمی‌ترین برنامه‌های نظامی اروپا پس از پایان جنگ سرد است و در صورت حمله روسیه، اجرای آن می‌تواند تا ۸۰۰ هزار نیروی ناتو را در سراسر اروپا به حرکت درآورد.

ویکرت تصریح کرده است که این برنامه، آلمان را به «خط مقدم مقابله با روسیه مسلح به تسلیحات هسته‌ای» تبدیل می‌کند و نمونه‌ای از «تفکر بیش از حد خوشبینانه نخبگان اروپایی» درباره موقعیت ژئوپلیتیک کشورشان است.

وی افزود که آلمان پیش از سال ۲۰۲۳ روابط اقتصادی نزدیک با روسیه، به‌ویژه در حوزه انرژی، داشته و موفقیت اقتصادی خود پس از جنگ سرد را تا حد زیادی مدیون انرژی ارزان روسیه بوده است، اما این شرایط اکنون تغییر کرده است.

طبق این سند، قرار است شرکت‌های دفاعی اروپایی با نهادهای دولتی ادغام شوند و آلمان طی دهه آینده تجهیزات نظامی شامل تانک، توپ و هواپیماهای جنگی را توسعه دهد؛ با این حال، ویکرت تأکید کرده که این برنامه تنها بخش کوچکی از توان نظامی آلمان در اوایل دهه ۹۰ میلادی است.

وی همچنین انتقاد کرده است که هیچ مشورتی با مردم آلمان درباره این برنامه انجام نشده و ۵۹ درصد از شهروندان آلمانی با جنگ با روسیه مخالفت دارند و حاضر نیستند حتی در صورت حمله، از کشور خود دفاع کنند. ویکرت این مسأله را نشانه فقدان پایه قوی برای بسیج نظامی در آلمان دانسته است.

سردبیر نشنال اینترست هشدار داده است که این برنامه، با وجود شعارهای جنجالی، بر پایه «تهدید خیالی روسیه» طراحی شده و می‌تواند تنش‌های نظامی را تشدید و وابستگی اروپا به مداخله مستقیم آمریکا را افزایش دهد.

 

