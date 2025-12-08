خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست شورای امنیت در رابطه با اوکراین

نشست شورای امنیت در رابطه با اوکراین
کد خبر : 1724405
لینک کوتاه کپی شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز آینده -سه‌شنبه- درب رابطه با اوکراین نشست برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس مطبوعاتی نمایندگی دائم اسلوونی در سازمان ملل که ریاست کنونی این سازمان برای ماه دسامبر را بر عهده دارد، روز گذشته -یکشنبه- گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه‌ای علنی در رابطه با اوکراین در روز سه‌شنبه، نهم دسامبر برگزار می‌کند.

این نشست که قرار است ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی  آغاز شود، به درخواست اسلوونی، دانمارک، فرانسه، انگلیس، یونان و کره جنوبی برگزار می‌شود.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده