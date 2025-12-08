نشست شورای امنیت در رابطه با اوکراین
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز آینده -سهشنبه- درب رابطه با اوکراین نشست برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس مطبوعاتی نمایندگی دائم اسلوونی در سازمان ملل که ریاست کنونی این سازمان برای ماه دسامبر را بر عهده دارد، روز گذشته -یکشنبه- گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسهای علنی در رابطه با اوکراین در روز سهشنبه، نهم دسامبر برگزار میکند.
این نشست که قرار است ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی آغاز شود، به درخواست اسلوونی، دانمارک، فرانسه، انگلیس، یونان و کره جنوبی برگزار میشود.